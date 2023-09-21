فاطمه سامورا: لا يجب تكرار ما حدث من رئيس الاتحاد الإسباني

أكدت فاطمة سامورا، الأمين العام للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن ما حدث من لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني ، خلال مراسم التتويج بعد نهائي كأس العالم للسيدات يجب ألا يتكرر مجددا.

وقام روبياليس بتقبيل جيني هيرموسو، نجمة منتخب إسبانيا، خلال الاحتفال بتتويج منتخب (الماتادور) بمونديال السيدات في أستراليا ونيوزيلندا الشهر الماضي.

وقالت سامورا في لجنة نقاشية حول القمة العالمية لكرة القدم، إن المرأة تستحق أن تحظى بالاحترام في الرياضة وفي المجتمع بشكل عام ولا ينبغي أن تحدث مثل هذه المشاكل.

وأوضحت: "في بعض الأحيان تواجه النساء هذا النوع من التمييز الذي لا ينبغي أن يحدث، مباريات كرة القدم يتم تنظيمها لإضفاء البهجة والسعادة على اللاعبين أولا وعلى البلد الفائزة بالبطولة ثانيا وعلى الجماهير ثالثا"، لكن ما حدث في أستراليا لا ينبغي أن يتكرر".

وتابعت: "بصفتنا قادة لكرة القدم علينا أن نلاحظ سلوكيات معينة ونحترم اللاعبين، وقد أوضح أعضاء الفريق الإسباني ذلك، لقد مر شهر واحد فقط على الفوز ولم تكن العناوين الرئيسية أبدا حول الاحتفال، بل حول ما حدث في ذلك اليوم في حفل تسليم الميداليات ".

وأوضحت: "شهدت على مدار عامين تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم في أستراليا ونيوزيلندا ولا أستطيع أن أخفي غضبي تجاه قبلة روبياليس، وهو التصرف الذي قال عنه جياني إنفانتينو (رئيس فيفا) حينها إنه لم يكن يجب أن يحدث أبدا".

وأضافت "توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم لمحاولة حل أزمة رفض اللاعبات استدعائهن للمباراتين المقبلتين في دوري الأمم للسيدات انتظارا للتغييرات المعلقة في الهيئة الاتحادية، سيتم إنشاء لجنة ثلاثية تضم المجلس الأعلى للرياضة والاتحاد الإسباني وكذلك اللاعبات".