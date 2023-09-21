أمريكا وطالبان تجريان مناقشات في الدوحة بشأن مكافحة تجارة المخدرات

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أجرى وفد من الولايات المتحدة وسلطات طالبان، اجتماعا في الدوحة بشأن كيفية مكافحة تجارة المخدرات، وفقا لما قاله مسؤولون من الجانبين اليوم الخميس.

وقالت القائمة بالأعمال الأمريكية في أفغانستان كارين ديكر عبر منصة "إكس"، إن الجانبين ناقشا الاستئصال والمنع وعلاج الادمان وسبل بديلة للعاملين في تجارة المخدرات لكسب معيشتهم.

وأضافت: "المواد المخدرة طالما كانت كارثة إنسانية واقتصادية للشعب الأفغاني والعالم"، موضحة أننا نتطلع للعمل مع الأمم المتحدة والجهات الأخرى لدعم طموح الشعب الأفغاني للقضاء على آفة المخدرات للأبد.

وقال سهيل شاهين مدير المكتب السياسي لطالبان في الدوحة عبر منصة "إكس"، إن فريق طالبان عرض حقائق وإحصاءات بشأن التقدم غير المسبوق الذي تم إحرازه لمكافحة زراعة الخشخاش وتهريب المخدرات وعلاج المدمنين.

وعقد فريق طالبان اجتماعات منفصلة مع القائم بالأعمال البريطاني في أفغانستان وممثل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.

ووصف شاهين، اللقاءات مع ممثلي المملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة بأنها بناءة.

ويشار إلى أنه بعد عودة حركة طالبان للسلطة، فرضت حظرا في أنحاء البلاد على المخدرات؛ مما أدى لخفض إنتاج الأفيون في البلاد.