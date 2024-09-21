ضبط مهندس يدير شبكة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص في أسيوط

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ألقى قطاع الأمن العام بالاشتراك مع شرطة النقل والمواصلات القبض على مهندس بأسيوط يدير شبكة لتوزيع الإنترنت "بدون ترخيص".

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام مهندس- مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بأسيوط - بإدارة وتشغيل شبكة "بدون ترخيص" لتوزيع خدمة الإنترنت المنزلى على المواطنين بالمخالفة للقانون.

تم ضبطه وبحوزته (مجموعة من المعدات والأدوات التى يستخدمها فى مزاولة نشاطه غير المشروع) واعترف بارتكابه الواقعة بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة.