مصرع شخص في أثناء إجراء أعمال تنقيب عن الآثار في الأقصر

لقي شخص مصرعه بدائرة مركز القرنة في الأقصر في أثناء اشتراكه في إجراء أعمال تنقيب عن الآثار مع 3 أشخاص أخرين.

وكشفت أجهزة الأمن في الأقصر عن ملابسات تغيب الشخص الذي لقي مصرعه بعدما اتضح أنه لقى حتفه في أثناء أعمال التنقيب عن الآثار، وأخفى شركائه الجثمان خوفًا من اكتشاف جريمتهم، وألقي القبض على عليهم.

التفاصيل تعود إلى تلقي مركز شرطة القرنة في الأقصر بلاغًا من ربة منزل بغياب نجلها عن مسكنهما، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اتضح غياب نجلها في أثناء إجراء أعمال تنقيب عن الآثار.

وتمكن ضباط قطاع الأمن العام من تحديد مرتكبي الواقعة، وهم 3 أشخاص مقيمون بدائرة المركز، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بالاستعانة بالمتغيب في أعمال التنقيب عن الآثار بإحدى القرى بدائرة المركز.

واتضح أنه أثناء الحفر انهالت الأتربة عليه مما أدى إلى وفاته، فتركوه وانصرفوا من محل الواقعة عقب تسوية التربة لإخفاء موقع الحفر، وتم تحرير محضر بالواقعة لتباشر النيابة العامة التحقيقات وإحالة المتهمين للمحاكمة.



