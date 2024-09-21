داري: هدفي إسعاد جماهير الأهلي في السوبر الإفريقي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعرب المدافع المغربي أشرف داري، عن سعادته بعد انتقاله إلى صفوف فريق الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكان فريق الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تخطيه عقبة نظيره جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت.

وقال أشرف داري في تصريحات تليفزيونية: «أنا مشتاق لخوض مباراة الزمالك القادمة في بطولة كأس السوبر الإفريقي، وأتمنى أن نفرح جماهيرنا».

وأتم: «سعيد بانضمامي إلى الأهلي والجماهير دعمتنا اليوم بشكل رائع، وهم دائما في ظهر اللاعبين وهدفنا نفرحهم».