مقتل شخص يحمل الجنسية السورية في غارة إسرائيلية على منطقة وادي حامول جنوب لبنان

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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، صباح السبت، مقتل شخص يحمل الجنسية السورية في غارة إسرائيلية على منطقة وادي حامول جنوب البلاد.

وقال مراسل الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن «مسيرة معادية أغارت مستهدفة دراجة نارية في منطقة وادي حامول عند أطراف الناقورة، ما أدى إلى مقتل من كان على متنها».

والخميس الماضي، نفذ الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات في أنحاء مختلفة من جنوب لبنان، في ضربات وصفت بأنها الأعنف منذ بدء الحرب في أكتوبر الماضي.

وتأتي حملة القصف المكثف عقب هجمات يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، التي طالت عناصر في حزب الله.

وانفجرت، الثلاثاء، مئات أجهزة النداء «البيجر» التي كان عدد كبير منها في حوزة عناصر من حزب الله بشكل متزامن في جميع أنحاء لبنان.

تلاها الأربعاء موجة ثانية من الانفجارات طالت أجهزة اتصال لاسلكية من نوع «ووكي توكي آيكوم»، كانت تستهدف عناصر حزب الله.