الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد قتلى غارة الضاحية الجنوبية في بيروت إلى 37

أصدرت وزارة الصحة العامة في لبنان، مساء السبت، تحديثًا جديدًا لحصيلة ضحايا الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت أمس.

ونقلت جريدة «النهار» اللبنانية، عن الوزارة قوها إن الحصيلة ارتفعت إلى 37 قتيلا، لافتة إلى استمرار أعمال رفع الأنقاض وبشكل متواصل حتى الساعة.

وقتلت إسرائيل قياديين بارزين في حزب الله وأعضاء آخرين في الجماعة اللبنانية خلال غارة جوية على بيروت يوم الجمعة، وتوعدت بمواصلة حملة عسكرية جديدة حتى تتمكن من تأمين المنطقة الواقعة على الحدود اللبنانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارة الجوية أدت إلى مقتل إبراهيم عقيل، وأعضاء بارزين آخرين في وحدة الرضوان التابعة للجماعة.

وأكد حزب الله في بيان بعد منتصف الليل، مقتل عقيل ووصفه بأنه «أحد كبار قادته»، دون تقدم المزيد من التفاصيل حول كيفية مقتله.