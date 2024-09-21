قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم، إن أي مكان نراه الآن لا يخلو من عدوانٍ على السلام.

وأضاف جوتيريش، في رسالة له عبر الفيديو بمناسبة اليوم العالمي للسلام: من غزة إلى أوكرانيا، مرورا بالسودان، وغيرها، نرى المدنيين في مرمى النيران وركام المنازل المفجَّرة والسكان المفجوعين المروعين الذين فقدوا كل أشيائهم وأحياناً كل ذويهم.

وتابع جوتيريش: إن مسلسل هذا البؤس الإنساني يجب أن يتوقف.

وشدد قائلا: عالمنا بحاجة إلى السلام.. والسلام هو الغنيمة الكبرى للبشرية جمعاء.

وأشار جوتيريش إلى أن غرس ثقافة السلام يعني الاستعاضة عن الانقسام والاستضعاف واليأس بالعدالة والمساواة والأمل للجميع ويعني التركيز على منع نشوب النزاعات وتسريع قاطرة أهداف التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان والتصدي لجميع أشكال التمييز والكراهية.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أن مؤتمر القمة المعني بالمستقبل هذا الشهر فرصة حيوية للنهوض بهذه الأهداف.

واختتم جوتيريش قائلا: دعونا نغتنم هذه الفرصة ونرسي معاً أسس السلام.