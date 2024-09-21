كشفت كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي والمرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة، في أحدث مناظرة رئاسية، عن كونها مالكة لسلاح ناري؛ مما أثار دهشة بعض المشاهدين، فعلى مدار السنوات تحدثت نائبة الرئيس قليلا عن تجربتها الشخصية مع امتلاك الأسلحة.

وردًا على تحذير دونالد ترامب بأن "هاريس تريد مصادرة أسلحتكم"، قالت مرشحة الحزب الديمقراطي: "أنا وتيم والز نملك أسلحة.. لن نأخذ أسلحة أحد؛ لذا توقفوا عن الكذب المستمر بشأن هذا الأمر".

وفي ليلة الخميس، أشارت هاريس، إلى أنها قد تستخدم سلاحها لحماية نفسها من متسلل في حدث افتراضي مع أوبرا وينفري بميشيغان، قائلة: "إذا اقتحم شخص ما بيتي، فسوف يتم إطلاق النار عليه".

وسلاح هاريس، الذي وصفه مصدر بأنه مسدس صغير يمكن وضعه في حقيبة صغيرة، مخزن بأمان داخل منزلها في لوس أنجلوس، وفقًا لأحد مساعديها.

وكانت هاريس قد ذكرت في عام 2019 خلال حملتها الرئاسية، أنها تمتلك سلاحًا ناريًا وهو نفس السلاح الذي تملكه الآن.

وبصفتها نائبة للرئيس، تقيم هاريس غالبًا في واشنطن بمرصد البحرية، حيث لا تحتفظ بسلاح آخر.

وقال مصدر في البيت الأبيض، إن هاريس تمتلك مسدسًا لأسباب تتعلق بالسلامة الشخصية، وهو مخزن في مكان آمن بمنزلها في كاليفورنيا.

ورفض المصدر تحديد نوع المسدس، لكنه قال إنه نفس المسدس الذي ذكرته هاريس في عام 2019 أثناء حملتها الانتخابية.

وقالت هاريس، في وقت سابق: "أنا أمتلك سلاحًا على الأرجح لنفس السبب الذي يمتلكه الكثيرون، وهو الحماية الشخصية".

وأوضحت أن هذا الأمر ليس غريبًا على المدعين العامين الذين يضطلعون بقضايا عنف خطيرة.

رفض مكتب هاريس، الكشف عن تفاصيل إضافية حول السلاح أو فترة امتلاكها له.

ولكن المستشارون في حملتها يرون أن الإعلان عن امتلاكها للسلاح يعزز احترامها للتعديل الثاني في الدستور الأمريكي دون التخلي عن قيمها الداعمة لحظر الأسلحة الهجومية.

- سجل ترامب

بصفته أحد سكان نيويورك، كان دونالد ترامب يمتلك 3 أسلحة نارية مرخصة، سلم اثنين منها في عام 2023 بعد اعتقاله بتهمة تزوير السجلات التجارية في 34 تهمة.

ويقال إن السلاح الثالث تم نقله بشكل قانوني إلى فلوريدا، الولاية التي يعيش فيها الآن.

وتطلبت إدانته الجنائية في نيويورك، إلغاء ترخيص سلاحه هناك.

ويحظر القانون الفيدرالي على المجرمين المدانين امتلاك الأسلحة أو الذخيرة، لكن السلطات في فلوريدا التي يقودها الجمهوريون لم تعرب عن أي اهتمام بمصادرة سلاحه.

وزعم ترامب ذات مرة في مقابلة أنه كان يحمل سلاحًا دائمًا.

وبموجب قانون فلوريدا، يحق له حمل سلاحه الناري مخفيًا، ولا يحتاج إلى تصريح.