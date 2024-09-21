 مرموش يسجل في انتصار فرانكفورت على مونشنجلادباخ بالدوري الألماني - بوابة الشروق
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مرموش يسجل في انتصار فرانكفورت على مونشنجلادباخ بالدوري الألماني

محمد عاطف
نشر في: السبت 21 سبتمبر 2024 - 9:38 م | آخر تحديث: السبت 21 سبتمبر 2024 - 9:53 م

حقق فريق آينتراخت فرانكفورت فوزًا ثمينًا على نظيره بروسيا مونشنجلادباخ، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأول مساء اليوم السبت، في الجولة الرابعة من الدوري الألماني «بوندسيلجا».

وأنهى فرانكفورت الشوط الأول متقدمًا بهدف نظيف سجله اللاعب السويدي هوجو لارسون في الدقيقة 30.

فيما أضاف عمر مرموش لاعب منتخبنا الوطني، الهدف الثاني لفريقه فرانكفورت في شباك مونشنجلادباخ في الدقيقة 80، لينتهي اللقاء بفوز أضحاب الأرض بثنائية نظيفة.

وبتلك النتيجة، رفع فريق فرانفكورت رصيده للنقطة 9 في المركز الثالث بجدول ترتيب بوندسيلجا، فيما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند النقطة الثالثة في المركز الرابع عشر.


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