اليابان: مقتل شخص جراء أمطار في شبه جزيرة نوتو

تأكدت حالة وفاة واحدة في مدينة سوزو في شبه جزيرة نوتو بمحافظة إيشيكاوا اليابانية، حيث تعرضت شبه الجزيرة في وسط اليابان لأمطار غزيرة اليوم السبت.

ووفقا لمحافظة إيشيكاوا، تم الإبلاغ عن اختفاء ثلاثة أشخاص من سوزو ومدينة واجيما وبلدة نوتو، جميعها في شبه الجزيرة. وقالت وزارة الأراضي إن ثلاثة أشخاص كانوا يشاركون في أعمال استعادة الطرق الوطنية قد اختفوا في واجيما، بحسب وكالة "جيجي برس" للأنباء.

وفي واجيما، وقعت انهيارات أرضية حوالي الساعة 0930 صباحا بالقرب من نفق ناكاي على الطريق الوطني، مما أسفر عن احتجاز حوالي 20 شخصا آخرين غير الثلاثة المفقودين. لكن هؤلاء الـ20 تمكنوا من الاتصال بالسلطات. وكان من المقرر يوم الأربعاء إعادة فتح النفق، الذي أُغلق أمام حركة المرور بعد زلزال بقوة 6ر7 درجة في شبه جزيرة نوتو في أول يناير.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية تحذيرات طارئة من الأمطار الغزيرة لواجيما وسوزو ونوتو في الساعة 1050 صباحا، داعية السكان المحليين إلى تأمين سلامتهم على الفور. وتأثرت جميع هذه البلديات بشدة بالزلزال الذي ضرب شبه جزيرة نوتو.