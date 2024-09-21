صحة مطروح: تقديم 67 ألف خدمة طبية منذ انطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان

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قال الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إنه تم تقديم 67,157 خدمة طبية منذ انطلاق مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضح وكيل وزارة الصحة والسكان بمطروح أن الفرق الطبية قدمت خدمات مبادرات الصحة العامة لـ 1,128 منتفعًا، وخدمات التثقيف الصحي لـ 3,089 منتفعًا.

كما تم تطعيم 1,634 طفلًا، وتقديم خدمات الحجر الصحي لـ 11,814 منتفعًا، بالإضافة إلى 183 خدمة في مجال الأغذية و109 خدمات طبية في مجال صحة البيئة.

وأضاف أنه تم تقديم 11,446 خدمة طبية من خلال وحدات الرعاية الأولية، وتقديم 1,307 خدمات تنظيم أسرة، و35,389 خدمة طبية عبر المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة. وتم تقديم خدمات الكشف وصرف العلاج والمعامل والأشعة والإحالة من خلال القوافل الطبية، والتي بلغ عددها 1,058 خدمة طبية.

وأكد على تواجد كافة الأطقم الطبية الذين يبذلون جهدهم من أجل التخفيف عن المرضى وتقديم الدعم الطبي والنفسي لهم.