يقيم المركز القومي للسينما فعاليات نادي سينما مكتبة مصر العامة بالغردقة مساء اليوم، في تمام الساعة السادسة.

و يعرض خلاله مجموعة من الأفلام التسجيلية منها: "أبو سمبل "للمخرج سعد نديم، و"ملح الجبل "للمخرج طارق الميرغني .

وعقب عرض الأفلام تقام ندوة لمناقشة الأفلام مع الجمهور، تديرها الكاتبة الصحفية مني حجاب مديرة الإعداد بقناة mbc مصر، وذلك بحضور مدير التصوير حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، الذي قال في بيان صحفي أن نادي سينما مكتبة مصر العامة بالغردقة ، يأتي ضمن أنشطة المركز القومي للسينما لنشر الوعي الثقافي بمختلف محافظات الجمهورية، لنشر الثقافة السينمائية الهادفة لدي فئات المجتمع المختلفة.