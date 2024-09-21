التلفزيون الإيراني: إيران تجري أكبر تدريبات بحرية لها في الخليج

أجري الجيش الإيراني والحرس الثوري الإيراني أكبر تدريبات بحرية مشتركة لهما حتى الآن في الخليج، حسبما ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء بأن أسطولا من 580 سفينة، من بينها سفن حربية ومدمرات عابرة للمحيطات شاركت في تدريبات اليوم السبت، وأبحرت في الخليج ومضيق هرمز. وكانت التدريبات ضمن سلسلة من الفعاليات التي تمتد على مدار أسبوع بمناسبة ذكرى حرب العراق وإيران في ثمانينيات القرن الماضي.

كما تم إجراء التدريبات البحرية بعد يوم من مقتل إبراهيم عقيل القيادي الكبير في حزب الله، الحليف الإقليمي الرئيسي لإيران، في غارة إسرائيلية على بيروت.

وجاء مقتل عقيل عقب انفجارات دموية في لبنان لأجزة "بيجر" وأجهزة لاسلكي يستخدمها أعضاء حزب الله على نطاق واسع.