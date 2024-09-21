431 مدرسة تفتح أبوابها لاستقبال الطلاب في كفر الشيخ

شهدت مدارس محافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، فتح أبوابها لأول يوم دراسي للعام الدراسي الجديد للمدارس التي تعمل يوم السبت.

واستقبل المعلمون، طلاب الصف الأول سواء الابتدائي للمدارس الابتدائية، والصف الأول الإعدادي والثانوي وقاموا بتوزيع الطلاب على الفصول.

وقال محمد عبدالله وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن 431 مدرسة بكل المراحل التعليمية، استقبلت طلاب الصفوف الأولى في أول يوم دراسي، منهم 205 مدارس ابتدائية، و102 مدرسة إعدادية، و91 مدرسة للتعليم الأساسي، و3 مجمعات مدارس، و6 مدارس تعليم فني، و24 مدرسة تعليم ثانوي عام.

وأشار إلى الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة والاطمئنان بشكل فعلى على جاهزية المدارس؛ لاستقبال الطلاب وبدء الدراسة، وجرى الانتهاء من مراجعة التجهيزات المدرسية والمباني، ومراجعة جميع النوافذ وسلامتها، وتجديد دهان البوابات وغسيل خزانات المياه وتطهيرها وصيانة بالوعات الصرف الصحي، ومراجعة طفايات الحريق وجميع الوصلات الكهربائية وتجديد الأعلام وتطبيق شروط الأمان والسلامة بالمدارس والمنشآت التعليمية.

وأكد أن غدا سوف تفتتح جميع مدارس المحافظة، وهناك غرفة عمليات بالمديرية؛ لمتابعة الأحداث أولا بأول ومشكلات الطلاب والمدارس وحلها بشكل فوري.