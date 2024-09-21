وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبومازن"، مساء أمس الجمعة، إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي أبومازن، يوم الخميس المقبل، كلمة فلسطين أمام الجمعية العامة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".

وسيلتقي الرئيس الفلسطيني، على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة، العديد من قادة وزعماء العالم، وسيضعهم في صورة آخر التطورات على الساحة الفلسطينية.

وكانت أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة، قد انطلقت في 10 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الوحدة في التنوع من أجل تعزيز السلام والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للجميع في كل مكان".

وشهدت هذه الدورة حدثا تاريخيا بحصول فلسطين على مقعد رسمي بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة للمرة الأولى خلال الجلسة الافتتاحية التي عُقدت الثلاثاء الماضي؛ تنفيذاً لقرار صدر في مايو الماضي.