إعصار يجتاح بلدة إنجليزية ويدمر منازل ويسقط أشجارا

أفادت تقارير بأن إعصارا اجتاج بلدة ألدرشوت الانجليزية، جنوب غرب لندن، مما سبب أضرارا في الممتلكات وسقوط أشجار، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) اليوم السبت.

ولم يسفر الإعصار الذي وقع في الساعة 12 مساء أمس الجمعة عن إصابة أي شخص في البلدة، وفقا للمجلس المحلي.

وذكرت هيئة أبحاث الأعاصير والعواصف أنها تعقبت طول حركة الإعصار وتبينت أنه بطول كيلومترين.

وذكر محقق الهيئة عبر منصة إكس أنهم منحوا تقييما مبدئيا لفئة الإعصار باعتبارها "تي "1 أو "تي 2" مما يجعله إعصارا خفيفا أو معتدلا.

وقال متحدث باسم مرفق الإطفاء والإنقاذ في هامشاير وإيل أوف وايت: "كان رجال الإطفاء جزءا من استجابة مشتركة لحادث في ألدرشوت أمس، بعدما لحقت أضرار بعدد من الممتلكات والأشجار إثر الرياح القوية".