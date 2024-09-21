 وزير الصحة اللبناني: مصر تواصلت معنا منذ بداية الأزمة وعرضت علينا المساعدة - بوابة الشروق
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وزير الصحة اللبناني: مصر تواصلت معنا منذ بداية الأزمة وعرضت علينا المساعدة


نشر في: السبت 21 سبتمبر 2024 - 5:05 م | آخر تحديث: السبت 21 سبتمبر 2024 - 5:05 م

ثمن وزير الصحة اللبناني الدكتور فراس الأبيض، وقوف الدول العربية إلى جوار لبنان، منذ بداية أزمة التفجيرات يوم الثلاثاء الماضي.

وقال خلال مداخلة ببرنامج «عن قرب»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية أمل الحناوي، مساء السبت، إن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اتصل به منذ أول يوم وعبر عن تضامنه مع لبنان في تلك المحنة، وعرض المساعدة.

وأشار إلى أنها «ليست المرة الأولى التي تقف فيها مصر بجانب لبنان ومساعدتها، خاصة القطاع الصحي من أدوية ومستلزمات وإخلاء وأطقم طبية».

وأضاف: «منذ اليوم الأول للعدوان على غزة وبدأ العدوان على لبنان كانت هناك تحضيرات في القطاع الصحي، خاصة أن ما فعله العدوان الإسرائيلي في غزة استهدف العزل والمدنيين والنساء والأطفال، وكذلك استهدف المدارس والمستشفيات والجامعات».

ولفت إلى أن «لبنان أجرى تحضيرات بالقطاع الصحي للتعامل مع احتمالية استقبال إصابات كثيرة من المدنيين والعزل بالمستشفيات»، موضحًا أن «الوزارة قررت زيادة مخزون الأدوية خلال العام، والذي يكفي حتى 4 أشهر».

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