نرمين شوقي تصدر أغنية «بحب السهر»

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صدرت أحدث أغنيات الفنانة السورية نرمين شوقي بعنوان "بحب السهر" حصرياً على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

جاءت أغنية "بحب السهر" باللهجة المصرية وبقالب غنائي جمع بين النمطين الشعبي المودرن والسريع، وقام اللحن على مقام البيات الذي يبعث البهجة.

صُورت أغنية "بحب السهر" في شارع المعز في العاصمة المصرية القاهرة، تحت إدارة المخرجة اللبنانية رودينا حاطوم، ويُعتبر من أهم الشوارع في القاهرة.

ظهرت نرمين شوقي في فيديو كليب "بحب السهر" سائقة "توك توك" تحاول إبراز الطابع الأثري للشارع الذي تم التصوير به، ليقوم بعدها أهل "الحي" بتنظيم حفلة تقدير لها.

أغنية "بحب السهر" من كلمات محمد حسن معوض، وألحان حازم أحمد، وتوزيع بدر مصطفى، وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.