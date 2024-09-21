القسام: استهدفنا منزلين بداخلهما عدة جنود للاحتلال بـ4 قذائف وأوقعناهم قتلى وجرحى برفح

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قالت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية (حماس) إن الحركة استهدفت منزلين بداخلهما عدة جنود للاحتلال بـ 4 قذائف.

وقالت الحركة في بيان:" استهدفنا منزلين بداخلهما عدة جنود للاحتلال بـ 4 قذائف وأوقعناهم قتلى وجرحى شرق حي التنور بمدينة رفح.

وأضاف البيان:" مجاهدونا رصدوا هبوط مروحيات للإخلاء قرب المنزلين اللذين استهدفناهما شرق حي التنور"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وفي وقت سابق، أعلنت القسام عن بالاستيلاء على آلية عسكرية مفخخة وطائرات مسيرة في المنطقة الشرقية لمدينة رفح.