أردوغان: مستعد للقاء الأسد وأنتظر الرد من دمشق

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استعداده للقاء نظيره السوري بشار الأسد، لافتا إلى أنه ينتظر الرد من دمشق.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي عقده بمطار أتاتورك في إسطنبول قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "أظهرنا رغبتنا للقاء بشار الأسد من أجل تطبيع العلاقات التركية السورية وننتظر الآن رد الجانب الآخر"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء

. وأردف: "نحن مستعدون لهذا. باعتبارنا دولتين ذات شعبين مسلمين، نريد تحقيق هذه الوحدة والتضامن في أقرب وقت ممكن".

ومضى قائلا: "أعتقد أنه من الممكن أن تبدأ حقبة جديدة في العلاقات بين البلدين نتيجة لمثل هذا اللقاء".