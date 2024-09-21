أعلنت المرشحة الديمقراطية لرئاسة الولايات المتحدة، كامالا هاريس رسميا استعدادها لخوض مناظرة تلفزيونية أخرى ضد خصمها الجمهوري دونالد ترامب، لكن من غير المؤكد ما إذا كانت ستُقام بالفعل.

وقال فريق حملتها في بيان اليوم السبت: "نائبة الرئيس هاريس مستعدة لفرصة أخرى لمشاركة المنصة مع دونالد ترامب وقد قبلت دعوة (سي إن إن) للمناظرة في 23 أكتوبر".

ولم يعلق الرئيس السابق على هذا الأمر في البداية، لكنه حتى الآن رفض المشاركة في مواجهة تلفزيونية ثانية مع هاريس.

وشهدت المناظرة السابقة بينهما، التي جرت في 10 سبتمبر على قناة (إيه بي سي)، تبادلا حادا، حيث تمكنت الديمقراطية من إحراج المرشح الجمهوري عدة مرات. وفي استطلاع سريع أجرته (سي إن إن)، رأى 63% من المشاركين أنها كانت الفائزة، مقابل 37% لصالح ترامب.

من جانبه، تمسك الرئيس السابق بأنه هو الفائز في المناظرة.

وطالبت هاريس لاحقا بإجراء مناظرة ثانية، لكن ترامب أعلن أنه لا يرغب في المشاركة في مزيد من المناظرات. وأشار إلى أنه خاض بالفعل مناظرة تلفزيونية أولى ضد المرشح الديمقراطي السابق، الرئيس جو بايدن، ثم مناظرة ثانية ضد هاريس.

وقال فريق حملة هاريس: "سيكون من غير المسبوق في التاريخ الحديث أن تكون هناك مناظرة واحدة فقط في الانتخابات العامة"، مضيفا أن الناخبين الأمريكيين يستحقون مناظرة أخرى ليتمكنوا من مراجعة "رؤى المرشحين المتنافسة من أجل ".