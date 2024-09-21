 رئيسة وزراء الدنمارك: يجب على أوروبا أن تكون صارمة بشأن المهاجرين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيسة وزراء الدنمارك: يجب على أوروبا أن تكون صارمة بشأن المهاجرين

كوبنهاجن - د ب أ
نشر في: السبت 21 سبتمبر 2024 - 6:59 م | آخر تحديث: السبت 21 سبتمبر 2024 - 6:59 م

 

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