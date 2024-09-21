رئيسة وزراء الدنمارك: يجب على أوروبا أن تكون صارمة بشأن المهاجرين

قالت رئيسة وزراء الدنمارك، مته فريدريكسن، التي تُعرف بتبني بلادها واحدة من أكثر قواعد الهجرة صرامة في أوروبا، إنه من الصحيح أن تغير الحكومات الأخرى نبرتها بشأن الحاجة إلى المزيد من الضوابط المشددة.

وأضافت فريدريكسن في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء في مكتبها في كوبنهاجن أمس الجمعة: "علينا أن نكون، للأسف، صارمين للغاية بشأن الهجرة. كان يجب علينا تغيير القوانين والتشريعات في أوروبا منذ فترة طويلة."

وأشارت إلى أنه بالإضافة إلى التعامل مع الحرب في أوكرانيا، يجب أن تكون الهجرة أولوية قصوى لأوروبا.

واعتبرت أن الحكومات في المنطقة قد تفاعلت "متأخرة قليلا" مع تزايد تدفقات المهاجرين، مما أدى إلى مشاكل مرتبطة بالأمر مثل نقص الاندماج، والتطرف، والجريمة. وقالت رئيسة الوزراء / 46 عاما/: "لا يزال لدينا الوقت لتغيير هذا.

" تأتي هذه التصريحات بعد أن شددت ألمانيا المجاورة إجراءاتها ضد المهاجرين غير الموثقين من خلال توسيع الضوابط على جميع حدودها البرية التسع، بما في ذلك الدنمارك.

وكانت الدنمارك قد طبقت بالفعل مثل هذه الضوابط على الحدود البرية والموانىء التي تربطها بألمانيا بسبب تهديدات الإرهاب من الجماعات المتطرفة والتجسس من روسيا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قامت أيضا بتشديد الضوابط على حدودها مع السويد بعد تزايد عدد حوادث إطلاق النار التي ارتكبها سويديون.

وأصبحت الهجرة المتزايدة قضية رئيسية في جميع أنحاء أوروبا، مما أدى إلى صعود الجماعات اليمينية المتطرفة وهيمنة القضية على الانتخابات في دول مثل فرنسا وإيطاليا، حيث تجنبت معظم الأحزاب القائمة تناول القضية لسنوات.