مقتل فتاة وامرأة جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية على سيارة في أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قُتلت فتاة / 12 عاما / وامرأة / 25 عاما / في هجوم بطائرة مسيرة روسية على سيارة في مدينة نيكوبول الأوكرانية جنوبي البلاد، حسبما أفاد حاكم المنطقة مساء السبت.

وكتب سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، على تليجرام أن طفلا /أربع سنوات/ ورجلا / 25 عاما / قد أصيبا. وأُصيب الطفل بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى.

وتم تنفيذ الهجوم باستخدام طائرة مسيرة انقضاضية تفجيرية.

وتقع مدينة نيكوبول الصناعية على ضفاف خزان كاخوفكا السابق على الضفة الشمالية لنهر دنيبر. وعلى الضفة المقابلة تقع محطة زابوريجيا النووية، التي تسيطر عليها القوات الروسية.