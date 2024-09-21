 مقتل فتاة وامرأة جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية على سيارة في أوكرانيا - بوابة الشروق
الأحد 22 سبتمبر 2024 12:58 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

مقتل فتاة وامرأة جراء هجوم بطائرة مسيرة روسية على سيارة في أوكرانيا

كييف - د ب أ
نشر في: السبت 21 سبتمبر 2024 - 11:38 م | آخر تحديث: السبت 21 سبتمبر 2024 - 11:38 م

قُتلت فتاة / 12 عاما / وامرأة / 25 عاما / في هجوم بطائرة مسيرة روسية على سيارة في مدينة نيكوبول الأوكرانية جنوبي البلاد، حسبما أفاد حاكم المنطقة مساء السبت.

وكتب سيرهي ليساك، حاكم منطقة دنيبروبتروفسك، على تليجرام أن طفلا /أربع سنوات/ ورجلا / 25 عاما / قد أصيبا. وأُصيب الطفل بجروح خطيرة وتم نقله إلى المستشفى.

وتم تنفيذ الهجوم باستخدام طائرة مسيرة انقضاضية تفجيرية.

وتقع مدينة نيكوبول الصناعية على ضفاف خزان كاخوفكا السابق على الضفة الشمالية لنهر دنيبر. وعلى الضفة المقابلة تقع محطة زابوريجيا النووية، التي تسيطر عليها القوات الروسية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك