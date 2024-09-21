رابطة العالم الإسلامي تدين قصف إسرائيل مدرسة تؤوي نازحين في غزة

أدانت رابطة العالم الإسلامي، اليوم السبت، قصف إسرائيل لمدرسة غرب مدينة غزة تؤوي النازحين، وتدمير مربعات سكنية كاملة، مما أسفر عن استشهاد 22 وإصابة وفقدان آخرين تحت الأنقاض معظهم من الأطفال والنساء.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، ندد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، اليوم السبت ،"بهذه الجرائم المروعة المتواصلة المستهدفة للمدنيين والمنشآت المدنية، التي تمثل انتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية والإنسانية".

وشدد "على الضرورة الملحة لاستجابة المجتمع الدولي العاجلة لنداء وقفِ هذه المجازر التي تواصل آلة حرب الحكومة الإسرائيلية ارتكابها، ووضع حد للجرائم ضد المدنيين الأبرياء".

وتسبب هجوم إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين في قطاع غزة، في استشهاد 22 شخصا، في وقت سابق السبت، فيما زعم الجيش الإسرائيلي إنه كان "يستهدف عناصر من حركة حماس داخل المدرسة".

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في غزة إن الهجوم أدى إلى استشهاد "22 فلسطينيا في حصيلة أولية، بينهم "13 طفلاً وست سيدات وجَنين، و30 مصابا بينهم تسعة أطفال"، في قصف مدرسة الفلاح في حي الزيتون.

وأضاف بيان الدفاع المدني أن المدرسة تؤوي آلاف النازحين من حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة.