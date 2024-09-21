رئيس الوزراء اللبناني يلغي سفره إلى نيويورك بسبب التصعيد الإسرائيلي

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إلغاء سفره إلى نيويورك لحضور الجمعية العمومية للأمم المتحدة، بسبب التصعيد الإسرائيلي.

وأضاف في بيان نشرته رئاسة الوزراء اللبنانية، مساء السبت: «كنت عزمت على السفر إلى نيويورك، في إطار تكثيف التحرك الدبلوماسي اللبناني، خلال أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لوقف العدوان الإسرائيلية المتمادي على لبنان والمجازر التي يرتكبها العدو».

وأكمل: «إلا أنه في ضوء التطورات المرتبطة بالعدوان الإسرائيلية على لبنان، قررت العدول عن السفر، واتفقت، بعد التشاور والتنسيق مع وزير الخارجية، على عناوين التحرك الدبلوماسي الخارجي الملح في هذه المرحلة».

وجدد التأكيد أنه «لا أولوية في الوقت الحاضر تعلو على وقف المجازر التي يرتكبها العدو الإسرائيلية والحروب المتعددة الأنماط التي يشنها».

وطالب «المجتمع الدولي والضمير الإنساني، باتخاذ موقف واضح من هذه المجازر الفظيعة، وإقرار قوانين دولية لتحييد الوسائل التكنولوجية المدنية عن الأهداف العسكرية والحربية».