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نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إنه قصف أكثر من 100 هدف جنوبي لبنان منها منصات صواريخ تابعة لحزب الله.

من جهته، أعلن "حزب الله" اللبناني قصف قاعدة الدفاع الجوي الصاروخي الأساسية لقيادة المنطقة الشمالية في ثكنة بيريا بصواريخ كاتيوشا.

من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي يطلب من سكان صفد والجولان والجليل الأعلى البقاء قرب المناطق المحمية.

من جهته، قال وزير الصحة اللبناني اللبناني فراس الأبيض، إن مجموع الشهداء بقصف الضاحية والانفجارات بلغ 70 لبنانيا.

وأضاف الأبيض في بيان: "31 شهيدا بينهم 3 أطفال و7 نساء في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، كما أصيب 68 شخصاً في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية".



