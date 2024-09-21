الشرطة الماليزية تقبض على 3 أشخاص على خلفية قتل أحد الأشخاص

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ألقت الشرطة الماليزية القبض على ثلاثة رجال فيما يتعلق بقتل رجل محلي /36 عاما/، بعد بلاغ للشرطة من أحد جيران الرجل في 16 سبتمبر، حسبما أفادت صحيفة (نيو ستريتس تايمز) الماليزية اليوم السبت.

وقال حسين صلاح الدين نائب قائد شرطة مدينة بيتالينج جايا إن الشرطة تلقت بلاغا من جار الضحية في الساعة 0100 صباحا.

وأعرب الجار عن قلقه إزاء سلامة الضحية بعد سماع نقاش محتدم في 15 سبتمبر حوالي الساعة 2300 مساء.

وارتاع الجار عندما لم تتم رؤية الضحية يغادر الشقة بعد الشجار. وقال حسين إن الشرطة زارت الشقة لاحقا لإجراء تحقيق أولي، ولدى وصولهم عثرت الشرطة على جثة رجل محلي بها جروح لعدة طعنات، يعتقد أنها سبب الوفاة.