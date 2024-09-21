بوليتيكو: مسئولون أميركيون يتوقعون حربا شاملة بين إسرائيل وحزب الله

نقل موقع بوليتيكو عن مسؤولين أميركيين توقعهم تصاعد المعارك بين إسرائيل وحزب الله اللبناني بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، مما قد يؤدي إلى اندلاع حرب شاملة بين الجانبين.

وقالت تلك المصادر للموقع إن التوترات بلغت أعلى مستوياتها في أعقاب الهجمات الإسرائيلية المتتالية، مشيرة إلى أن تقديرات واشنطن ترى أنه من الصعب خفض التصعيد بين إسرائيل وحزب الله قريبا.

وأوضحت المصادر لبوليتيكو أن واشنطن تجري محادثات مع إسرائيل ومع حلفائها الإقليميين في محاولة لمنع المواجهة المباشرة بين الجانبين، وأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أنها عازمة على الضغط على حزب الله من خلال عمل عسكري يحمله على ما تسميها الموافقة على حل من شأنه إعادة الإسرائيليين في الشمال إلى منازلهم.

ونقل الموقع عن مسؤولين أميركيين اعترافهم بأن الضربات الجارية انتكاسة لجهود واشنطن ومساعيها لتجنب حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، رغم تقليل بعض أولئك المسؤولين من أن تؤدي تلك الهجمات إلى مواجهة فورية، غير "أن الوضع الحالي مقلق ويزيد تفاقم التوترات".

وخلال الأسبوع الحالي، تصاعدت الحرب بين حزب الله وإسرائيل عقب تفجيرات لأجهزة اتصالات بأنحاء لبنان الثلاثاء والأربعاء الماضيين، مما أوقع 37 قتيلا وأكثر من 3 آلاف جريح، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية -اليوم السبت- أن عدد قتلى الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس قياديين في حزب الله بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت ارتفع إلى 37 شخصا، مشيرة إلى أن أعمال رفع الأنقاض ما زالت متواصلة.