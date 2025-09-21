تساءل الإعلامي عمرو أديب، عن قيمة الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين، قائلا: «وقف الخلق جميعًا يسألون ما معنى الاعتراف البريطاني بدولة فلسطين؟ هل هو مفيد؟ غير مفيد؟ هل يقربنا من قيام دولة فلسطينية وحقوق فلسطينية؟ أم مجرد خطوة رمزية!».

وأشار خلال برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «MBC مصر» إلى أن هذا الاعتراف، رغم أهميته، يأتي في سياق اعتراف ما يقرب من 150 دولة أخرى بفلسطين حتى اليوم.



وأضاف أن بريطانيا التي أصدرت «وعد بلفور» الذي مهد لقيام إسرائيل؛ هي نفسها التي تقدم اليوم «وعدًا» جديدًا للفلسطينيين عبر رئيس وزرائها كير ستارمر.

وشدد أن بريطانيا «تتحمل تاريخيًا جزءًا كبيرًا من وزر وجود الدولة الإسرائيلية»، مؤكدا في الوقت ذاته أن «أننا جميعًا نتحمل هذا الذنب على مر السنين نتيجة فشل وتقاعس وتراجع وأسباب كثيرة جدًا»؛ أدت إلى عدم وجود دولة فلسطينية.

وتساءل عن ماهية الدولة المعترف بها، متسائلا: «إحنا بنتكلم على أنهي دولة؟ اللي هي في أنهي مكان؟ اللي هي على أي رقعة من الأرض؟ ما هي هذه الدول المزمع ظهورها هل هي دولة الضفة الغربية؟ هل غزة جزء من الدولة؟ هل القدس لها علاقة بهذا الأمر؟».

وأعلنت أستراليا وكندا وبريطانيا، الأحد، رسميا الاعتراف بدولة فلسطين، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق حل الدولتين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر : «اليوم، ولإحياء أمل السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتوصل إلى حل الدولتين، اعترفت المملكة المتحدة رسميا بدولة فلسطين».