الإمارات: قصف مسجد دارفور انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

أعربت الإمارات عن "إدانتها الشديدة للقصف الذي استهدف مسجد حي الدرجة في مدينة الفاشر بإقليم دارفور شمال السودان، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء"، مؤكدة أن "هذا الهجوم يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان "ضرورة التزام طرفي النزاع في السودان بما ورد في إعلان جدة، بما يكفل حماية المدنيين وتغليب مصلحة الشعب السوداني، وحمايته من تداعيات الحرب الأهلية المستمرة".

وجددت الوزارة التأكيد على "موقف دولة الإمارات الراسخ والداعم لكافة الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للحرب الأهلية الدائرة في السودان، والوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين".

وشددت على "التزام دولة الإمارات بدعم الجهود المبذولة لمعالجة هذه الأزمة الكارثية، وبالعمل المشترك مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تحقيق الاستقرار والسلام للشعب السوداني"، مؤكدة رفض كل أشكال التطرف والإرهاب التي تؤجج العنف وتطيل أمد الصراع.

ويشهد السودان صراعا منذ أبريل عام 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع دمر البلاد وتسبب في سقوط قرابة 24 ألف قتيل ونزوح أكثر من 14 مليون شخص - نحو 30% من السكان - داخليا وخارجيا وانتشار المجاعة، بحسب الأمم المتحدة.