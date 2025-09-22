سي إن إن: إدارة ترامب أصبحت معزولة بشكل متزايد بشأن حرب غزة والدولة الفلسطينية

- الرئيس الأمريكي سيلقي خطابه أمام الأمم المتحدة وسط خلاف مع أكثر من نصف الدول الأعضاء بينهم حلفاء رئيسيون

اعتبرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبحت معزولة بشكل متزايد بشأن ملفي الحرب في غزة وإمكانية إقامة دولة فلسطينية.

وقالت الشبكة الإخبارية الأمريكية في تحليل نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، إن الرئيس ترامب عندما يلقي أول خطاب في ولايته الرئاسية الثانية أمام الاجتماع السنوي لقادة العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، سيكون على خلاف مع أكثر من نصف الدول الأعضاء بالمنظمة بينهم حلفاء رئيسيون، بشأن الحرب في غزة وإمكانية إقامة دولة فلسطينية.

وأضافت الشبكة أن إدارة ترامب أصبحت معزولة بشكل متزايد في هذه القضية مع اقتراب الصراع من عامه الثاني، موضحة أنه بينما ندّدت أعداد متزايدة من الدول بأفعال إسرائيل في القطاع، لم تكتف الولايات المتحدة بالوقوف إلى جانب حليفتها تل أبيب، بل وفرت لها غطاء سياسيا ثابتا ودعما عسكريا مستمرا.

** مثال واضح على عزلة واشنطن



وأشارت إلى أن أحد أوضح الأمثلة على عزلة الولايات المتحدة ستظهر غدا الاثنين، عندما تستضيف فرنسا والسعودية مؤتمرا في نيويورك حول حل الدولتين، المدعوم من 142 دولة من أصل 193 دولة بالأمم المتحدة، منوهة بأن الولايات المتحدة التي تقاطع المؤتمر، كانت واحدة من 10 دول فقط صوتت ضد قرار الجمعية العامة الداعم لهذا الاجتماع رفيع المستوى.

وسيسعى هذا المؤتمر إلى وضع خريطة طريق للسلام والاستقرار في المنطقة على أساس حل الدولتين، بحسب مصدر حكومي فرنسي.

كما يتوقع الإعلان عن مساهمات لدعم استقرار غزة وتمويل السلطة الفلسطينية لتفادي الانهيار المالي.

** لا مؤشرات على تراجع الدعم الأمريكي لإسرائيل

وبحسب "سي إن إن"، لا توجد أي مؤشرات على أن الولايات المتحدة ستتراجع عن موقفها كداعم قوي لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فقد أقر ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن الاعتراف بدولة فلسطينية هي "واحدة من بين الخلافات القليلة" بين البلدين.

وبدلاً من إدانة تصريحات المسئولين الإسرائيليين بشأن احتمال ضم الضفة الغربية وهي خطوة ستشكل خرقا للقانون الدولي، جادل مسئولون في إدارة ترامب بأن الاعتراف بدولة فلسطينية سيعزز من قوة حركة حماس الفلسطينية ويدفع إسرائيل إلى رد فعل مضاد.

** عرقلة مشاركة فلسطين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة

ووفقا للشبكة الإخبارية الأمريكية، لم تقتصر إدارة ترامب على الخطاب الحاد حول الاعتراف بدولة فلسطينية، بل سعت أيضا إلى عرقلة المشاركة الفعالة للسلطة الفلسطينية في الاجتماع، ففي خطوة غير مسبوقة إلى حد كبير، رفضت الإدارة منح تأشيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس ووفد فلسطين للسفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة، ونتيجة لذلك لن يكون هناك وفد رفيع المستوى من السلطة الفلسطينية هذا الأسبوع خلال تجمع قادة العالم.

ونوهت الشبكة الإخبارية إلى أن الإدارة الأمريكية فقدت اهتمامها بإمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي لإنهاء الحرب الدائرة في غزة، ولم تدين العملية الجديدة التي أطلقها نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة، والتي أثارت استياء عالميا وغضبا لدى العديد من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.