أبو الغيط: المساعدات السعودية الجديدة لليمن دلاله على دعم شعبه ومساندته على مدار سنوات

أعرب أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، عن تثمينه الكبير لتقديم السعودية حزمة مساعدات جديدة لليمن بمبلغ 1.3 مليار ريال.

وأكد أبوالغيط أن تقديم تلك المساعدات تكرس الالتزام المستمر من جانب المملكة بدعم الشعب اليمني ومساندته على مدار سنوات.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن اليمن يعاني أزمة إنسانية من أخطر الازمات في العالم حيث يحتاج ملايين من أبناء الشعب اليمني للمساعدات الانسانية، بما في ذلك النساء والأطفال.

وشدد على أن توجيه المساعدات لسكان اليمن في هذه الظروف الصعبة يعد واجبا إنسانيا ضروريا.