أطلقت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، سراح النائبة العربية السابقة بالكنيست (البرلمان) حنين زعبي، بعد التحقيق معها لعدة ساعات بشبهة "التحريض على الإرهاب".

وقالت القناة 12 العبرية الخاصة: "انتهى التحقيق مع النائبة السابقة زعبي، وأُطلق سراحها دون شروط مقيِّدة، مع التزامها بالحضور لمواصلة التحقيق لاحقا".

وحققت الشرطة الإسرائيلية مع زعبي بعد اعتقالها فجرا من منزلها في مدينة الناصرة (شمال) بشبهة "التحريض على الإرهاب"، استنادا إلى "ورود شكاوى خلال الأشهر القليلة الماضية على خلفية خطاب ألقته في مؤتمر عن فلسطين مناهض لإسرائيل عُقد في فيينا قبل أشهر"، وفق القناة.

وبحسب القناة 12، شاركت زعبي في "مؤتمر فلسطين" في فيينا بتاريخ 5 و6 أكتوبر 2024، حيث علقت على أحداث 7 أكتوبر 2023 قائلة: "لم تكن (حركة) حماس هي التي قاومت، بل الشعب الفلسطيني".

وزادت: "نعم، من المستحيل فصل حماس عن الشعب الفلسطيني. من المستحيل فصلهما. من دخلوا في 7 أكتوبر لم يدخلوا الحدود الإسرائيلية، بل دخلوا أرضهم. هذه أرضهم (المحتلة)".

وفي سياق متصل، قالت هيئة البث العبرية الرسمية: "في غرفة التحقيق، تمسكت زعبي بروايتها، كما صرحت في المؤتمر".

وأشارت الهيئة إلى احتمال تقديم لائحة اتهام ضد زعبي، موضحة أن "الملفات المتعلقة بها موجودة بالفعل لدى النيابة".

وفي 7 أكتوبر 2023، هاجمت "حماس" قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى"، وفقا للحركة.

وزعبي نائبة سابقة بالكنيست بين 2009- 2019، عن حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، ومعروفة بمواقفها المناهضة للسياسة الإسرائيلية العنصرية تجاه الفلسطينيين داخل إسرائيل، والقمعية تجاه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967.​​​​​​​