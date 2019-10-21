يستضيف قطاع صندوق التنمية الثقافية عددا من الورش الفنية المتخصصة ضمن فعاليات الدورة الثانية لملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي.

وتنطلق تلك الفعاليات اليوم الاثنين في عدد من مراكز الإبداع التابعة للصندوق، هى: مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا، سينما الهناجر ومركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة.

وتشرف علي الورش مجموعة من أهم المدربين الدوليين في مختلف فنون المسرح، حيث تقام بمركز الإبداع الفني ورشة بعنوان: "الرقص المعاصر" للمدير الفني لكوريا لفن المسرح هونج سونمي من 21 إلى 24 أكتوبر الجاري، وبسينما مركز الهناجر تقدم ورشة بعنوان: "كتابة العمل المسرحي" لأستاذة النقد الأدبي بأكاديمية الفنون د.سامية حبيب من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري، أما مركز طلعت حرب الثقافي، فيستضيف ورشة فنية لذوي القدرات الخاصة من تدريب الفنانة الهولندية جاسمين ريجراجوي.