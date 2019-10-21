حماس تؤكد سعيها لتحرير الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل بصفقة تبادل جديدة

أكد مسؤول في حركة حماس اليوم الاثنين سعي الحركة إلى تحرير الأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل بصفقة تبادل جديدة .

وقال القيادي في حماس، صلاح البردويل، خلال مؤتمر أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة ، إن "المقاومة الفلسطينية ثابتة على عهد تحرير الأسرى وأفعالها ستسبق الكلمات".

وأضاف البردويل أن "السجون ليست قيدًا على قلوب تنبض بحب الوطن... لدينا نفوس أكبر من السجان... وفي النهاية سيركع الاحتلال لصفقة جديدة بإذن الله".

وتابع: "نحن لا ننسى أسرانا ولا يمكننا أن ننسى أي بطل فلسطيني، (الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد) سعدات و(عضو اللجنة المركزية لحركة فتح مروان) البرغوثي سيخرجان على رأس الصفقة القادمة".

واعتبر البردويل أن إسرائيل "تحاول بث اليأس في نفوس الأسرى وتتظاهر بأنها قادرة على خفض الثمن لكن لن يكون صبر الاحتلال أكبر من صبر فصائل المقاومة من أجل حرية كل الأسرى".

وعقد المؤتمر على هامش احتفال بالذكرى السنوية الثامنة لإبرام حماس وإسرائيل صفقة لتبادل الأسرى في عام 2011،بوساطة مصرية. وشملت الصفقة الإفراج عن أكثر من ألف أسير فلسطيني، مقابل الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي كان محتجزا لدى الحركة لمدة خمسة أعوام.

وسبق أن أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تحتجز أربعة جنود إسرائيليين، من دون أن تحدد مصيرهم، فيما تقول إسرائيل إن اثنين من الجنود قتلى، وتعتقل إسرائيل أكثر من ستة آلاف أسير فلسطيني.