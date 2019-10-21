مصر والأردن تبحثان سبل التعاون الإحصائي

بحث مدير عام دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الدكتور قاسم الزعبي مع الوزير المفوض التجاري في السفارة المصرية بالعاصمة عمان عبير كمال، سبل التعاون في المجالات الإحصائية بين الأردن ومصر.

وذكر بيان لدائرة الإحصاءات العامة -بثته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الاثنين- أن الاجتماع انصب على تعزيز التعاون القائم المشترك، وتعظيم الاستفادة من جميع الأرقام والمؤشرات والبيانات التي تصدرها الدائرة بشكل عام، والاقتصادية التجارية بشكل خاص، موضحا أن الاجتماع تناول أهم الجوانب الاقتصادية والتجارية المشتركة بين البلدين من واقع مخرجات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية الرقمية.