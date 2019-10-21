رئيس وزراء مقدونيا الشمالية: الانتخابات البرلمانية المبكرة في 12 أبريل المقبل

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قال رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زئيف، الأحد، إنه تقرر إجراء الانتخابات العامة المبكرة في البلاد في 12 أبريل من العام المقبل.

وجاءت تصريحات زئيف بعد محادثات مع زعماء الأحزاب السياسية السبعة الكبرى في البلاد.

وكتب زئيف عبر موقع تويتر: "الموقف بإجماع جميع القادة هو أن الاندماج في الاتحاد الاوروبي وحلف شمال الأطلسي ناتو من أولوياتنا.

وتم التوصل إلى اتفاق لإجراء الانتخابات البرلمانية في 12 أبريل 2020".

ووقع أعضاء حلف شمال الأطلسي /ناتو/ البالغ عددهم 29 دولة بروتوكولا حول انضمام مقدونيا الشمالية إلى الحلف في فبراير، وصادقت عليه 21 دولة. وقالت المبعوثة الأمريكية إلى الناتو كاي بيلي هاتشيسون في يونيو أن مقدونيا الشمالية يمكن أن تصبح عضوًا في الحلف بحلول ديسمبر.

ومع ذلك، تأخر بدء محادثات الانضمام إلى الحلف.

وعقد زعماء الأحزاب السياسية السبعة الكبرى في مقدونيا الشمالية اليوم الأحد مشاورات تهدف إلى إيجاد حل للوضع.

وكان زئيف قد دعا لانتخابات مبكرة بسبب فشل الاتحاد الأوروبي في قمته الأخيرة في الاتفاق على بدء مفاوضات انضمام بلاده إلى التكتل.

وقال: "لقد وقع ظلم عظيم قبل يومين"، واصفا فشل قادة الاتحاد الأوروبي في الموافقة على فتح المحادثات مع مقدونيا الشمالية بـ"الخطأ الجسيم والتاريخي".