مصدر تركي: أمام الأكراد حتى العاشرة من مساء الغد للانسحاب من المنطقة الآمنة

صرح مصدر عسكري تركي بأن أمام المسلحين الأكراد في شمال سوريا حتى العاشرة من مساء يوم غد الثلاثاء للانسحاب من شريط ضيق في شمال سوريا وإلا سيتم استهدافهم من جديد، ما يعني تخلي تركيا مؤقتا عن مطلب الانسحاب الكامل للمسلحين الأكراد من "المنطقة الآمنة" الأكبر من ذلك بكثير.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الاثنين عن مسؤول عسكري تركي رفيع المستوي، طلب عدم ذكر اسمه، أنه يتعين على قوات سورية الديمقراطية (قسد)، التي يقودها الأكراد، الانسحاب من المنطقة بين بلدتي تل أبيض ورأس العين الحدوديتين قبل العاشرة من مساء يوم غد بالتوقيت المحلي.

وشدد المسؤول على أن تركيا لا تزال ترغب في أن ينسحب الأكراد من منطقة حدودية بطول يتجاوز 440 كيلومترا وبعمق 32 كيلومترا، إلا أنها تدرك أن هذا لن يحدث قبل انتهاء مهلة الـ 120 ساعة التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقال المسؤول إنه حتى الآن خرجت 125 مركبة من المنطقة الواقعة بين البلدتين، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، مضيفا أن تركيا تعتزم إقامة نقاط مراقبة بقوات من وحدات مقاتلة في المنطقة.

ومن المقرر أن يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات غدا في سوتشي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهو اللقاء الذي من المتوقع أن يحدد ما الذي سيحدث لاحقا.