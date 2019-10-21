رئيس اتحاد التايكوندو يعلن انضمامه لأنشطة وبطولات المدارس

أعلن عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، أمس الأحد، نجاح المساعي والمجهودات التي قام بها الاتحاد خلال الفترة السابقة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والخاصة بإدراج رياضة التايكوندو ضمن البطولات المعتمدة للمدارس علي مستوي الجمهورية، حيث تمت الموافقة رسميًا علي ضم التايكوندو في بطولات المدارس.

ومن المقرر أن يتم إقامة أول بطولة تنشيطية تجريبية للمدارس في خلال الشهور القليلة القادمة، تمهيدا لبدء النشاط بالكامل علي مستوي الإدارات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية.

جاء ذلك خلال تصريحات لرئيس الاتحاد أثناء حضوره فاعليات بطولة الجمهورية تحت 10 سنوات واستقباله وفدا رسميا من وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتورة إيمان محمد حسن وكيل أول وزارة التربية والتعليم ويرافقها لفيف من مسئولي الوزارة.

وفي كلمتها، أشادت الدكتورة إيمان بالمستوي الجيد لتنظيم البطولة المقامة حاليا، مشيدة بالجهد المبذول في إدراج رياضة التايكوندو بالمدارس.

وثمن عمرو سليم المجهود المبذول في التنظيم والإعداد لبدء نشاط بطولات المدارس.

وتُعد هذه الخطوة تاريخية لأسرة التايكوندو المصري، حيث أن دخول التايكوندو في بطولات المدارس سيزيد بشكل كبير قاعدة الممارسين، خاصة في سن صغيرة، كما أنه سيفتح مجالا كبيرا أمام المدربين للتدريب في المدارس المختلفة.

واختتم رئيس الاتحاد حديثه، مؤكدًا الاستمرار في بذل كل الجهد لتحقيق مزيد من النجاحات لأسرة التايكوندو.