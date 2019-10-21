البحرين تدعو لاتخاذ موقف حازم لردع تهديدات إيران للملاحة البحرية

أكد وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، ضرورة اتخاذ موقف جماعي لإدانة الممارسات الإيرانية التي تهدد أمن واستقرار الملاحة البحرية والجوية في المنطقة.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية، اليوم الإثنين، في (مجموعة عمل عملية وارسو حول أمن الملاحة البحرية والجوية)، التي تستضيفها مملكة البحرين بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية بولندا، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية (بنا).

وأوضح آل خليفة أن انطلاق (مجموعة عمل وارسو) يأتي في ظل التهديدات الخطيرة والمتنامية التي تهدد المنطقة والعالم أجمع، معربا عن أمله في أن يدعم هذا الاجتماع التعاون بين مختلف دول العالم لحماية الملاحة البحرية والجوية التي تتصدر الأولويات في المنطقة، والتوصل لسبل فاعلة في التصدي للتهديدات المتزايدة، وتوفير الأمن لدول المنطقة والاستقرار للاقتصاد العالمي.

وأعرب وزير الخارجية البحريني، عن تقدير بلاده للولايات المتحدة وبولندا على جهودهما في تنظيم الاجتماع، ومجموعات العمل الأخرى، التي تعد نتائج مهمة للاجتماعات وورش العمل التي عقدت في مدينة وارسو في شهر فبراير الماضي.

من جانبه ، أشاد إليوت كانج القائم بأعمال مساعد وزير الخارجية للأمن الدولي ومنع انتشار الأسلحة النووية رئيس وفد الولايات المتحدة، باستضافة البحرين لهذا الاجتماع الذي يهدف إلى تعزيز المصالح الأمنية المشتركة في المنطقة والعالم، مؤكدا أهمية تضافر جميع الجهود الدولية من أجل الحفاظ على أمن الملاحة البحرية والجوية.

بدوره ، أعرب كرسيستوف وكوزوسكي وزير الدولة في وزارة الداخلية والإدارة رئيس وفد جمهورية بولندا، عن اعتزاز بلاده بالشراكة مع البحرين والولايات المتحدة في تنظيم هذا الاجتماع، الذي يبحث أفضل السبل الكفيلة بتأمين الملاحة البحرية والجوية، بما يدعم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وتستمر اجتماعات (مجموعة عمل عملية وارسو حول أمن الملاحة البحرية والجوية) على مدى يومي 21 و22 أكتوبر الجاري، وتناقش عددا من المواضيع مثل المبادرة الأمنية لعدم انتشار الأسلحة النووية، إضافة إلى أهم القرارات والبروتوكولات لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل والمواد ذات الصلة.

وتشارك في هذا المؤتمر الدول الأعضاء في (عملية وارسو)، وهي مجموعة تضم دولا عربية وغربية، وتأسست المجموعة في اجتماع مناهض لإيران في العاصمة البولندية في فبراير الماضي.