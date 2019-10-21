 وزير الاقتصاد الألماني يدرس إنشاء ميناء فضائي في البلاد - بوابة الشروق
الإثنين 21 أكتوبر 2019 11:36 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بالتزامن مع عرض بيانها على البرلمان.. ما تقييمك لأداء حكومة مصطفى مدبولي؟
النتـائـج تصويت

وزير الاقتصاد الألماني يدرس إنشاء ميناء فضائي في البلاد

برلين - د ب أ:
نشر فى : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 11:30 ص | آخر تحديث : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 11:30 ص

يعتزم وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير، دراسة إنشاء ميناء فضائي في ألمانيا بناء على رغبة قطاع التصنيع.

وقال ألتماير، في تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة اليوم الاثنين: "الفضاء يثير شغف الكثير من الناس ويوفر الآلاف من فرص العمل في ألمانيا. نحن رائدون في تقنيات الأقمار الاصطناعية، لذلك أرحب بدراسة مقترح اتحاد الصناعات الألمانية بشأن إنشاء ميناء فضائي".

وأعلن الوزير عزمه طرح أطر أساسية لـ"قانون الفضاء" بحلول مطلع العام المقبل.

وكان اتحاد الصناعات الألمانية أعرب عن رغبته في أن يتم إنشاء ميناء فضائي في البلاد.

وطالب الاتحاد خلال مؤتمره عن الفضاء الحكومة الألمانية بتوفير الشروط اللازمة لإنشاء مثل هذا الميناء، الذي يمكن إطلاق صواريخ حاملة صغيرة منه.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك