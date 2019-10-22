الرئيس الروسي يعين مقربا من الكرملين رئيسا لمجلس حقوق الإنسان

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما بتعيين الصحفي المقرب من الكرملين، فاليري فادييف، رئيسا جديدا لمجلس حقوق الإنسان التابع للرئيس.

ويأتي تعيين فادييف، خلفا لميخائيل فيدوتوف (70 عامًا) الذي بلغ السن القانونية، وذلك حسبما أعلن المجلس في موسكو اليوم الاثنين.

واشتهر فادييف (59 عامًا) من خلال برامج في التلفزيون الرسمي الروسي، وهو يعد من الموالين لسياسة حزب الحكومة (روسيا المتحدة) والقياديين فيه.

كان بوتين ناشد أعضاء مجلس حقوق الإنسان مؤخرا، بالسماح للمنتقد فيدوتوف، بالاستمرار في منصبه حتى نهاية ولايته، كان المجلس تحت قيادة فيدوتوف، قد وجه انتقادات كثيرة لعنف الشرطة ضد المتظاهرين السلميين وكذلك ضد الأحكام الصادرة ضد المخالفين للرأي في روسيا.

وخرج كذلك من المجلس، القانوني ايليا شابلينسكي، وكان قد صرح في حديث إذاعي بأنه يتوقع تطهير المجلس من الأصوات التي اجترأت على انتقاد سياسة الكرملين، معربا عن اعتقاده بأن المعارضين ليسوا محل ترحيب.

ومن المنتظر أن يقدم فادييف، المعروف بإخلاصه في اتباع تعليمات جهاز السلطة، مشورات للرئيس في القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان وتطور المجتمع المدني، وحسب المرسوم، فقد عين بوتين أشخاصا آخرين موالين للكرملين ليكونوا بجانب فادييف.

كما تم استبعاد اثنين من الحقوقيين من عضوية المجلس بالإضافة إلى متخصصة في العلوم السياسية.

وبحسب التصريحات الرسمية، فإنه لا يجوز البقاء لشخص في الخدمة المدنية في روسيا بعد بلوغه سن السبعين عاما.