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إعادة رفات الملكة الأم هيلين من سويسرا إلى رومانيا

الملكة الأم هيلين
الملكة الأم هيلين
بوخارست - أ ش أ:
نشر فى : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 4:58 م | آخر تحديث : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 4:58 م


أعيد رفات الملكة الأم هيلين، زوجة الملك الروماني كارول الثاني وأم الملك مايكل الأول، من سويسرا إلى رومانيا، على متن طائرة عسكرية تابعة لسلاح الجو الروماني.

وذكر موقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري، أن الطائرة هبطت في مطار أوتوبيني وكان في انتظارها لفيف من الأمراء والأميرات وعدد من كبار الشخصيات الدينية ورجال الدولة والسياسيين من بينهم رئيس الوزراء المعين لودوفيتش أوربان.

وبعث الرئيس الروماني كلاوس إيوهانيس، برسالة بهذه المناسبة قال فيها إن الملكة الأم هيلين هي رمز قوي للكرامة والشرف والشجاعة، "وأن إعادتها لتدفن إلى جوار ابنها الملك مايكل الأول ليس فقط عملاً من العدالة والكرامة التاريخية، بل هو خطوة ضرورية لاستعادة واستكمال قيم رومانيا المعاصرة".

ولدت هيلين عام 1896، وهي ابنة الملك قسطنطين الأول من اليونان وزوجته صوفيا من بروسيا وهي شقيقة الملوك جورج الثاني والكسندر وبافلوس في اليونان، وتزوجت من الملك الروماني كارول الثاني، وتوفيت عام 1982 في لوزان بسويسرا.


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