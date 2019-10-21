طاقم تحكيم مغربي لمباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي في البطولة العربية

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم عن طاقم تحكيم مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي، والتي ستُقام الأربعاء المقبل على ستاد الإسماعيلية في ذهاب دور الـ16 من كأس محمد السادس لأندية الأبطال «البطولة العربية».

وتم إسناد المباراة لطاقم تحكيم مغربي بقيادة نور الدين الجعفري ويعاونه كل من يوسف مبروك، يحيى النوالي، وجلال جيد حكما رابعا.

وكان الإسماعيلي قد تأهل للدور الـ16 من البطولة بعد أن تغلب على أهلي بني غازي الليبي في دور الـ32 بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين، فيما وصل الجزيرة الإماراتي للدور ذاته بعد فوزه على النصر العماني بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.