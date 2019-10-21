نائب رئيس مجلس السيادة السوداني: مستعدون لاتخاذ قرارات شجاعة من أجل السلام

قال محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي رئيس وفد السودان لمفاوضات السلام، مع الحركات المسلحة في جوبا، إن الحكومة مستعدة، لاتخاذ قرارات كبيرة وشجاعة من أجل السلام والاستقرار في السودان.

وأضاف دقلو، في كلمة بعد توقيع الحكومة السودانية و "الجبهة الثورية"، "الإعلان السياسي" و "اتفاق وقف العدائيات"، أن هذه المفاوضات أكدت أننا شركاء نحمل إرادة موحدة لتحقيق السلام المستدام فى السودان، لذلك استطعنا أن نحقق في اسبوع ما عجز عن تحقيقه النظام السابق في سبع سنوات.

وأكد بروز إرادة جديدة فى السودان لإقرار السلام الشامل الذى يضع البلاد على الطريق الصحيح، موضحا أن تحقيق السلام سيفتح صفحة جديدة فى تاريخ السودان.

وأشاد بموقف حكومة وشعب جنوب السودان تجاه السلام فى السودان، مشددا على أن السودان وجنوب السودان، سيمضيان معا من أجل السلام الذي يستحقه الشعب في البلدين.

من جانبه، قال رئيس الجبهة الثورية الدكتور الهادي ادريس يحى، إن هناك إرادة مشتركة لدى الوفدين للتوصل إلى السلام الشامل في البلاد، مشيرا إلى أن وفد حكومة السودان المفاوض يمتلك الجدية لتحقيق السلام.

وشدد على أن تحقيق السلام وإنهاء الصراع فى السودان بات وشيكا.