لجنة السياسة النقدية ببنك أنجولا الوطني تعقد اجتماعا في 23 أكتوبر الجاري

تعقد لجنة السياسة النقدية ببنك أنجولا الوطني اجتماعا "استثنائيا" في الـ23 من أكتوبر الجاري بسبب الحاجة إلى تعديل "إجراءات وأدوات السيادة النقدية وأسعار الصرف"، وذلك وفقا لبيان نشر على موقع البنك.

وأفادت اليوم وكالة أنباء (بلومبرج) بأن الاجتماع المقبل للجنة كان مقررا في 28 نوفمبر المقبل أو بعد ذلك، حيث كان آخر اجتماع لها في أول أكتوبر الجاري.

وأوضحت الوكالة أن الاجتماع سيعقد وسط تنامي الفجوة بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار صرف العملة في السوق الموازية.

ونقلت بلومبرج عن ماريا شيمنها، التي تتعامل بالأوراق المالية بشكل غير رسمي في لواندا، قولها إن العملة المحلية "كوانزا" تراجعت إلى 600 كوانزا مقابل الدولار الواحد في الأسبوع الماضي لأول مرة منذ سنوات بعد خفض قيمتها إلى أكثر من 400 كوانزا لكل دولار .