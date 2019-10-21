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كوريا الجنوبية تحذر المواطنين من السفر إلى تشيلي

أ ش أ
نشر فى : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 11:23 ص | آخر تحديث : الإثنين 21 أكتوبر 2019 - 11:23 ص

أصدرت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى تشيلي، حيث تحولت الاحتجاجات هناك بسبب ارتفاع أسعار النقل العام لأعمال شغب على مستوى البلاد.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية قولها إن الحكومة حذرت مواطنيها من السفر إلى تشيلي الواقعة في جنوب أمريكا ونصحت المتواجدين هناك باتخاذ تدابير وقائية إضافية للحفاظ على أمنهم.

وتحولت الاحتجاجات في تشيلي لأعمال عنف حيث خرج آلاف المواطنين للشوارع للتعبير عن غضبهم بسبب ارتفاع أسعار تذاكر الحافلات ومترو الأنفاق، ووسط تنامي سخطهم تجاه ما وصفوه بأنه عدم مساواة اقتصادية.

وقالت الوزارة إنها ستستمر في مراقبة الوضع عن قرب حتى تتمكن من تطبيق معايير تحذيرات السفر المناسبة وفقا للوضع الأمني هناك.

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