6 تظاهرات ضخمة تهز العالم خلال يومين أبرزها «لبنان وشيلي وهونج كونج»

يشهد العالم من تظاهرات سياسية، بلغت حدتها في شهر أكتوبر الجاري في يومي 19، و20 أكتوبر الجاري، في 6 دول حول العالم، منها دولة لبنان، وإقليم كتالونيا في إسبانيا، وهونج كونج، وشيلي، وفرنسا..

وتستعرض "الشروق" أبرز تلك التظاهرات في هذا التقرير:

* تظاهرات لإسقاط الحكومة في لبنان

كان للبنان النصيب الأكبر من التظاهرات هذا الأسبوع، فلا تزال التظاهرات الرافضة للحكم في لبنان، مستمرة حتى يومها الرابع على التوالي، حيث خرج آلاف اللبنانيين غير المنظمين من قبل حزب أو جماعة معينة مساء الخميس الماضي، في الشوارع العامة من الجنوب إلى الشمال؛ اعتراضا على سياسات الدولة التقشفية بوجه عام وعلى الضريبة التي فرضتها الحكومة على برنامج محادثات برنامج "واتس آب" بشكل خاص.

وشهدت ساحة "رياض الصلح" أو ساحة الشهداء، مواجهات عنيفة ليلة الجمعة، أشعلت الحرائق في سيارات العامة في محيط الساحة، التي هى قلب العاصمة بيروت، بالإضافة إلى تكسير واجهات المحال التجارية والمصارف بالمنطقة ونشر الإطارات المشتعلة في مداخل الساحة، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وأسفرت المواجهات عن سقوط قتيلين، وباقي التظاهرات عن سقوط عشرات الجرحي في صفوف الأمن والمتظاهرين، بحسب جهاز الأمن الداخلي اللبناني، لكن لماذا يتظاهر اللبنانيون بالأخص في ساحة "رياض الصلح"؟..

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* تظاهرات الانفصال في إقليم كتالونيا

تجددت مشاهد التظاهرات في إسبانيا مرة أخرى، بعدما شهدت عاصمة الإقليم برشلونة احتجاجات لمناهضة دعوات انفصال إقليم كتالونيا عن إسبانيا يوم الأحد.

وجاءت تلك التظاهرات بعد يومين من تدفق مئات الآلاف من المؤيدين في مختلف أنحاء تقليم كتالونيا شمال شرق اسبانيا، مطالبين باستقلال إقليم كتالونيا عن إسبانيا، إثر دعوات من النقابات العمالية لإضراب عام؛ بسبب سجن 9 قياديين انفصاليين، من السياسيين والنشطاء لمدد تصل من 13 عاما وحتى 100 عام لمشاركتهم في محاولة فاشلة للاستقلال عام 2017.

* تظاهرات بسبب الأسعار في شيلي

تشهد شيلى الآن أسوء موجة عنف منذ سنوات، بعدما وقعت إشتباكات ضارية بين قوات الأمن والمتظاهرين المحتجين على سوء الأحوال الإقتصادية والاجتماعية، ورغم قرار رئيس تشيلي، سيباستيان بينيرا، بإعلان حالة الطوارئ في سانتياجو العاصمة التي يعيش فيها 7 ملايين نسمة، إلا أن الإحتجاجات تواصلت يوم الأحد ورافقها أعمال عنف، حيث أضرم المحتجون النار في الحافلات في الطرقات وأحرقوا محطات للمترو، ومبنى شركة الكهرباء وفرعي المصرف الوطني بوسط المدينة، وسط اشتباكات مع الأمن تخللتها الفصل بخراطيم المياه.

*تظاهرات لإزاحة الرئيس في الهندوراس

شهدت هندوراس أول أمس السبت، تظاهرات حاشدة للمطالبة باستقالة الرئيس، خوان اورلاندو هيرنانديز، من منصبه، بعد توجيه محققة أمريكية اتهامات لشقيقه بتهريب المخدرات، حيث أغلق المتظاهرون الطرق الرئيسية في 16 إقليم، أي ما يعادل نصف أقاليم البلاد، بينما لم تتدخل الشرطة للقبض على أحد ناصحة المحتجين بالتظاهر السلمي.

* تظاهرات الانفصال في هونج كونج

تحدى آلاف المحتجين الحظر الذي فرضته الحكومة بعدم التظاهر، في هونج كونج، أمس الأحد، ليتنشروا في الشوارع، غاضبين بعد الاعتداءات العنيفة التي أصابت اثنين من الناشطين خلال الأسبوع الجاري، حيث انضم آلاف الأشخاص لمواصلة الضغط على الحكومة الموالية للصين، لتحقيق الإنفضال عنها.

وبدأت التظاهرات في هونج كونج في مايو الماضي؛ اعتراضا على تمرير الحكومة الصينية لقانون يسمح لها باعتقال مطلوبين، ثم تطورت المطالب لتصل لحد مطالبة رئيس الحكومة بالتنحي والاستقلال عن الصين، بعد تمسك الحكومة بموقفها تجاه تمرير القانون.

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* تظاهرة نسائية في باريس ضد العنف الأسري

شاركت مئات النساء في احتجاجات بوسط باريس، ضد العنف الأسري، اتخذن فيها أوضاعا الموتى، حيث أفادت جمعيات محلية أنه أكثر من 120 امرأة قتلن نتيجة للعنف الأسري في فرنسا حتة العالم الجاري، فميا قالت ساردين بوشيه، التي ترأس رابطة لضحايا العنف الأسري، لرويترز، إن العدد الضحايا غير مقبول.

يذكر أنه في أمس الأحد تظاهر العشرات في ساحة برج إيفل في فرنسا تضامنا مع تظاهرات لبنان، فيما تظاهر آلاف الأشخاص في مدينة كولون الألمانية، للتضامن مع سوريا منددين بالعملية العسكرية التركية.