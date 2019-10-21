تخفيف القيود على تداول أسهم البنوك الكبرى في تركيا

قررت هيئة سوق المال التركية اليوم الاثنين تخفيف القيود التي سبق و فرضتها على تداول أسهم البنوك الكبرى يوم الأربعاء الماضي، في أعقاب إعلان السلطات القضائية الأمريكية التحقيق مع مصرف "خلق بنك" التركي المملوك للدولة لاتهامه بانتهاك العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن هيئة سوق المال ألغت ما يعرف باسم "قاعدة الإيداع" التي فرضتها على تداول أسهم أكبر 7 بنوك مسجلة في البورصة التركية للحد من تداعيات قرار السلطات الأمريكية على استقرار أسواق المال التركية.

كما ألغت الهيئة القاعدة التي لا تسمح ببيع أسهم البنوك السبعة الكبرى إلا من خلال شركات الوساطة التي تدير حصص عملائها في هذه البنوك.

وفي الوقت نفسه، أبقت هيئة سوق المال على الحظر المؤقت على تداول أسهم هذه البنوك بنظام "البيع على المكشوف" (شورت سيلينج) المفروض منذ الأربعاء الماضي.

كانت السلطات الأمريكية اتهمت "خلق بنك" التركي بالمساهمة في مؤامرة كبرى لانتهاك الحظر المفروض على تعامل إيران مع النظام المالي الأمريكي، مشيرة إلى أن شخصيات رسمية رفيعة المستوى في إيران وتركيا متورطة في المؤامرة.